Франция заверила Москву в готовности к сотрудничеству

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с французским коллегой Жаном-Марком Эйро.

– Эйро заверил, что Париж привержен сотрудничеству с Москвой как по продвижению двусторонних отношений, так и по ключевым вопросам международной повестки дня, – говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщает ТАСС.

Министры обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Известно, что дипломаты обсудили также Минские соглашения.