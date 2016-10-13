Франция заверила Москву в готовности к сотрудничеству
Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с французским коллегой Жаном-Марком Эйро.
– Эйро заверил, что Париж привержен сотрудничеству с Москвой как по продвижению двусторонних отношений, так и по ключевым вопросам международной повестки дня, – говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщает ТАСС.
Министры обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Известно, что дипломаты обсудили также Минские соглашения.
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