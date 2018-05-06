Франция захотела «исторического диалога» с Владимиром Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении вести «исторический и стратегический диалог» с главой России Владимиром Путиным.

«Я хочу стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным, состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой», - приводит его слова RT.

Ранее французский лидер назвал Путина сильным политиком, в работе с которым нельзя проявлять слабость.