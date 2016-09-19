Франция вводит запрет на одноразовую посуду

Французские власти ввели запрет на использование и производство на территории страны одноразовой посуды. Это связано со стремлением защитить окружающую среду. Сообщает издание «Народные новости».

В планах правительства стать одним из мировых лидеров в применении технологий и подходов, дружелюбных к окружающей среде к 2020 году. Заменить пластиковую посуду и пакеты планируют изделиями из безопасных для природы легко разлагаемых материалов.

Производители пластиковой тары а также Ассоциация производителей тары и упаковки Pack2Go Europe, в свою очередь, оспаривают новый закон. Специалисты отмечают, что производство разлагающейся посуды, способной выдерживать высокие температуры, влечет за собой большие технологические сложности и в итоге может нанести еще больший вред окружающей среде, чем производство пластиковой упаковки.