Франция и Великобритания подготовили резолюцию ООН по химоружию в Сирии

Франция и Великобритания подготовили проект резолюции, предполагающий введение санкций против 11 сирийцев и 10 организаций и компаний Сирии, которые предположительно имеют отношение к применению химического оружия в стране.

- Я хочу подчеркнуть, что любые действия Совета Безопасности должны быть направлены на политическое урегулирование сирийского кризиса, а также на поддержание единства в Совете Безопасности, — сказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя внесение резолюции на рассмотрении Севбеза ООН.

Она также отметила, в текущей обстановке международное сообщество должно играть конструктивную и ответственную роль в решении сирийского вопроса политическими методами, подчеркнув, что Китай является противником применения химического оружия.

Проект резолюции запрещает всем странам поставлять сирийскому правительству вертолеты, которые, по мнению следователей, использовались для совершения химатак.

Ранее миссия по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии представила четыре доклада, в которых ответственным за три случая было признано правительство Сирии, еще за одну - боевики группировки «Исламское государство» запрещена в РФ). Об этом сообщает «РИА Новости».