Франция требует созвать экстренное совещание Совбеза ООН по ситуации в Алеппо

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что французская сторона настаивает на проведении экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с ситуацией в сирийском Алеппо.

- Франция запросила экстренную встречу Совета Безопасности, чтобы попытаться сделать все, что в наших силах, чтобы остановить кровопролитие, безопасно эвакуировать население, а также оказать помощь нуждающимся, - цитирует Делаттра ТАСС.

По словам дипломата, «никогда не поздно сделать все возможное, чтобы спасти жизни людей». Предложение Франции поддержал также постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что в Организацию Объединенных Наций поступили сообщения о гибели десятков гражданских лиц в ходе боев в Алеппо. Часть этих сообщений не подтвердилась, - отметил он.