Франция снова потребовала экстренно собрать Совбез ООН из-за ситуации в Алеппо
По требованию Франции, 15 декабря состоится очередное экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийском Алеппо.
В повестку дня представители Пятой республики предложили внести меры по эвакуации мирных граждан и оказание им необходимой гуманитарной помощи, - сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Совещание пройдет в закрытом режиме и принятые на нем решения будут носить рекомендательный характер.
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