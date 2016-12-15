Франция снова потребовала экстренно собрать Совбез ООН из-за ситуации в Алеппо

По требованию Франции, 15 декабря состоится очередное экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийском Алеппо.

В повестку дня представители Пятой республики предложили внести меры по эвакуации мирных граждан и оказание им необходимой гуманитарной помощи, - сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Совещание пройдет в закрытом режиме и принятые на нем решения будут носить рекомендательный характер.