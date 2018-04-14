Франция раскрыла секретные данные о химатаке в сирийской Думе

Минобороны Франции опубликовало доклад, в котором представлены секретные данные спецслужб о применении химического оружия в Думе.

«Элементы, собранные Францией и её союзниками, представляют собой комплекс доказательств, достаточных для того, чтобы обвинить сирийский режим в химической атаке 7 апреля», - говорится в нем.

Французские службы проанализировали свидетельства очевидцев, фотографии и видео, появившиеся в СМИ и соцсетях после атаки.

«Анализ видео и фотографий, на которых запечатлены жертвы, позволил заключить с высокой степенью уверенности, что большая часть из них не являются сфабрикованными», - сообщается в документе.

В докладе говорится, что Сирия с 2013 года сохраняет секретную программу по химическому оружию, передает RT.

Ранее США вместе с Францией и Великобританией нанесли по Сирии более ста ракетных ударов в ответ на применение химоружия в Думе.

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