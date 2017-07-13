Франция потеряла интерес к Башару Асаду

Французские власти изменили свою доктрину в отношении Сирии. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

По его словам, Париж больше не настаивает на непременном уходе президента Сирии Башара Асада со своего поста. Главная задача – искоренение любых террористических групп.

Макрон и Трамп договорились о создании контактной группы, которая должна будет разработать «дорожную карту» для Сирии. По их замыслу, в состав группы войдут представители Дамаска, постоянные члены Совбеза ООН и «заинтересованные участники из региона», передает РИА «Новости».