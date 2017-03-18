Франция определилась с кандидатами на пост президента

В выборах президента Франции примут участие одиннадцать кандидатов. Об этом заявил предедатель Конституционного совета страны Лоран Фабиус.

По словам Фабиуса, по итогам жеребьевки имена претендентов в списке будут расположены следующим образом: председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, глава «Национального фронта» Марин Ле Пен, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, представитель «Социалистической партии» Бенуа Амон, кандидат от крайне левой партии «Рабочая борьба» Натали Арто, глава «Новой антикапиталистической партии» Филипп Путу, основоположник партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль, кандидат от крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер «Народно-республиканского союза» Франсуа Аселино и представитель от «Республиканцев» Франсуа Фийон.

Для участия в президентской гонке каждый кандидат должен был получить не менее 500 подписей депутатов разных уровней, рассказывает РИА Новости. После этого он регистрируется в качестве официального кандидата на пост президента Франции. Имена поручителей также известны народу.

В этом году этот барьер в 500 подписей преодолели только 11 человек.

Выборы президента пройдут во Франции 23 апреля и 7 мая.