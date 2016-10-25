Франция намерена добиваться введения санкций за применение химоружия в Сирии

На заседании Совета Безопасности ООН французская сторона будет добиваться принятия резолюции, предусматривающей введение санкций против виновных в применении химического оружия в Сирии. Об этом заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

- Когда речь идет о распространении или использовании оружия массового уничтожения, не должно быть места для слабости или безнаказанности, - цитирует Делаттра ТАСС.

По словам дипломата, Франция также призывает к продлению истекающих 31 октября полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Ранее сообщалось, что в докладе следственной комиссии ответственность за применение химического оружия возлагается как на официальный Дамаск, так и на боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

Делаттр подчеркнул также, что режим Башара Асада использовал боевые отравляющие химические вещества, и этот факт не вызывает никаких сомнений.

Дамаск категорически отрицает выводы, сделанные международной группой следователей, утверждая, что обвинения против правительственных войск построены исключительно на показаниях очевидцев, предложенных террористическими вооруженными группами.

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