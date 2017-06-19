Франция лишилась правительства

Кабмин Франции подал в отставку по итогам прошедших в стране парламентских выборов.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон согласился с решением министров, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Предполагается, что новый состав правительства будет сформирован в течение нескольких дней. Агентство предполагает, что отличия от прежнего кабмина будут минимальными в связи с победой в выборах возглавляемого президентом движения «республика на марше».