Франция лишилась правительства
Кабмин Франции подал в отставку по итогам прошедших в стране парламентских выборов.
Новый президент Франции Эммануэль Макрон согласился с решением министров, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Предполагается, что новый состав правительства будет сформирован в течение нескольких дней. Агентство предполагает, что отличия от прежнего кабмина будут минимальными в связи с победой в выборах возглавляемого президентом движения «республика на марше».
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