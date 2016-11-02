Во Франции закрыты четыре проповедовавшие радикальный ислам мечети

Министерство внутренних дел Франции распространило сообщение о том, что в связи с мерами, предусмотренными режимом чрезвычайной ситуации, в стране были закрыты четыре мечети, распространявшие радикальную исламскую идеологию.

«Данные мечети служили для распространения радикальной идеологии, которая не соответствует ценностям Французской Республики и представляет угрозу общественной безопасности», - цитирует ТАСС распространенное пресс-службой французского МВД сообщение.

Из документа следует, что все четыре мечети располагаются в столичном регионе Иль-де-Франс поблизости от Парижа: в департаментах Валь-де-Марн, Ивелин и Сена-Сен-Дени.