Во Франции закрыты четыре проповедовавшие радикальный ислам мечети
Министерство внутренних дел Франции распространило сообщение о том, что в связи с мерами, предусмотренными режимом чрезвычайной ситуации, в стране были закрыты четыре мечети, распространявшие радикальную исламскую идеологию.
«Данные мечети служили для распространения радикальной идеологии, которая не соответствует ценностям Французской Республики и представляет угрозу общественной безопасности», - цитирует ТАСС распространенное пресс-службой французского МВД сообщение.
Из документа следует, что все четыре мечети располагаются в столичном регионе Иль-де-Франс поблизости от Парижа: в департаментах Валь-де-Марн, Ивелин и Сена-Сен-Дени.
Следующая новость Путин назначил Михаила Фрадкова главой концерна «Алмаз-Антей»
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии