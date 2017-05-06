Во Франции законодательно запретили принимать на работу слишком худых людей

Во Франции начал действовать закон, согласно которому работодателям запрещено принимать на работу слишком худых моделей.

Как сообщает Lenta.ru, устраиваясь на работу, девушки обязаны предоставить медицинскую справку о физическом здоровье с учетом индекса массы тела (ИМТ). Так министерство здравоохранения планирует бороться с нарушением питания у граждан страны, которые хотят сильно похудеть.

Работодатель, нарушивший закон, заплатит штраф в размере до 75 тысяч евро или будет заключен под стражу на шесть месяцев.

Ранее подобный закон был принят в Италии, Испании и Израиле. Он позволит предотвратить рост числа больных анорексией. Во Франции с этой болезнью сражаются более 30 тысяч жителей.