Во Франции задержаны более 140 участников акций протеста

Французские правоохранители задержали 143 участника акций протеста. Из них 26 человек отправлены под арест.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский считает, что эти протесты не перерастут во что-то большее.

«Нынешняя разваливающая политическая система, как показывают результаты выборов, не удовлетворяет новое поколение… Они просто протестуют ради протеста, не имея никакого положительного альтернативного решения. Нет того, что сегодня бурлят вулканы, а завтра будет революция», - прокомментировал он ситуацию в интервью НСН.

В первом туре президентских выборов во Франции наибольшее число голосов набрали Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. По мнению экспертов, победителем второго тура, который состоится 7 мая, будет Макрон.

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