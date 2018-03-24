Во Франции задержан второй подозреваемый по делу о теракте на юге страны

Во Франции задержан второй вероятный пособник террориста, который совершил атаку на юге страны.

Как сообщает «Коммерсантъ», задержанному 17 лет.

23 марта в городе Каркасон на юге Франции гражданин Марокко Редуан Лакдим расстрелял полицейских и захватил заложников в супермаркете в Требе. В результате атаки погибли 3 человека, еще 16 получили ранения.

Террорист скончался при штурме. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).