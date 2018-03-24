Во Франции задержан второй подозреваемый по делу о теракте на юге страны
Во Франции задержан второй вероятный пособник террориста, который совершил атаку на юге страны.
Как сообщает «Коммерсантъ», задержанному 17 лет.
23 марта в городе Каркасон на юге Франции гражданин Марокко Редуан Лакдим расстрелял полицейских и захватил заложников в супермаркете в Требе. В результате атаки погибли 3 человека, еще 16 получили ранения.
Террорист скончался при штурме. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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