Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта
Французские силовики предотвратили новый теракт, задержав семерых человек, подозреваемых в его подготовке.
Накануне были проведены спецоперации в Марселе и Страсбурге. Их итогом стала поимка семи человек, среди которых есть как французы, так и выходцы из Афганистана и Марокко, передает ТАСС со ссылкой на главу МВД Франции Бернара Казнева.
По его словам, все задержанные имеют отношение к террористическим группировкам и планировали атаки на территории страны.
Министр также добавил, что с начала года по подозрению в причастности к террористам задержаны свыше 400 человек.
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