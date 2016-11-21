Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта

Французские силовики предотвратили новый теракт, задержав семерых человек, подозреваемых в его подготовке.

Накануне были проведены спецоперации в Марселе и Страсбурге. Их итогом стала поимка семи человек, среди которых есть как французы, так и выходцы из Афганистана и Марокко, передает ТАСС со ссылкой на главу МВД Франции Бернара Казнева.

По его словам, все задержанные имеют отношение к террористическим группировкам и планировали атаки на территории страны.

Министр также добавил, что с начала года по подозрению в причастности к террористам задержаны свыше 400 человек.