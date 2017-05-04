Во Франции задержали подозреваемого в кибератаках на сайт штаба Ле Пен

Во Франции задержан хакер, который подозревается в причастности к кибератакам на сайт предвыборного штаба лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.

По сведениям издания Le Figaro, сайт кандидата в президенты страны подвергался регулярным и целенаправленным атакам. Партия Ле Пен вычислила некоторых хакеров и обратилась в полицию. В предвыборном штабе сообщили, что задержанный признал свою причастность к кибератакам.

Ранее сообщалось, что сама Ле Пен подверглась нападению в Бретани – ее забросали куриными яйцами.

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