Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта

Полиция Франции задержала 18-летнего человека по подозрению в подготовке террористического акта на севере страны.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Задержание произошло в ходе рейда МВД в городе Клиши, департамент О-де-Сен. Сотрудники полиции считают, что мужчина «радикализирован, рассматривал и готовился совершить террористический акт».

Полицейские отмечают, что заключение под стражу является частью расследования по предотвращению криминальной террористической активности.