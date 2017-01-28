Во Франции ввели ограничение на продажу газировки

Французские власти установили ограничение на продажу сладкой газировки в кафе и ресторанах. Цель нововведения – снижение риска ожирения и развития диабета, особенно среди молодежи.

Суть его состоит в запрете установки автоматов с неограниченным доступом к газировке и предложений сладки напитков бесплатно. По словам экспертов, ограничение коснется преимущественно заведений быстрого питания, где посетитель, купивший еду, может взять сколько угодно газировки, сообщает ТАСС.

В настоящее время автоматы с газировкой находятся под запретом в школах. Кроме того, в стране действует налог на прохладительные напитки.