На юге Франции террорист захватил магазин и убил людей

Сегодня утром вооруженный мужчина захватил заложников во французском супермаркете «Super U» в коммуне Треб департамента Од.

По последним данным, террорист кричал слова запрещенного в России «Исламского государства».

Власти города сообщили, что преступником убиты два заложника, ранены 12 человек.

Полицейским удалось обезвредить боевика, он был застрелен.

Примерно 20 заложникам удалось самостоятельно покинуть супермаркет до убийства боевика, передает РИА Новости.

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Места: Франция
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