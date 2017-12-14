Во Франции столкнулись поезд и школьный автобус

На юге Франции произошло столкновение скоростной электрички и школьного автобуса. Четверо детей погибли.

Еще 19 пассажиров автобуса пострадали. Семеро из них получили тяжелые травмы. Возраст пострадавших составляет от 13 до 17 лет.

На месте аварии работают спасатели и медики, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.