Во Франции стартовала конференция по палестино-израильскому вопросу

В Париже начала работу Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию. В ней принимают участие представители примерно 70 государств.

Французский министр иностранных дел Жан-Марк Эйро отметил, что концепция двух независимых государств – Израиля и Палестины – находится под реальной угрозой. Он подчеркнул, что данная концепция должна быть сохранена, назвав ее единственно возможным выходом из кризиса, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что международное сообщество должно внести конкретный вклад в организацию прямых переговоров между Израилем и Палестиной и наметить программу действий в данном направлении.

Палестинский и израильский лидеры – Махмуд Аббас и Биньямин Нетаньяху – в конференции участия не принимают. Последний охарактеризовал ее как «обман».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Британский экс-министр заподозрил Россию в слежке за политиками страны

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО