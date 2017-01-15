Во Франции стартовала конференция по палестино-израильскому вопросу

В Париже начала работу Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию. В ней принимают участие представители примерно 70 государств.

Французский министр иностранных дел Жан-Марк Эйро отметил, что концепция двух независимых государств – Израиля и Палестины – находится под реальной угрозой. Он подчеркнул, что данная концепция должна быть сохранена, назвав ее единственно возможным выходом из кризиса, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что международное сообщество должно внести конкретный вклад в организацию прямых переговоров между Израилем и Палестиной и наметить программу действий в данном направлении.

Палестинский и израильский лидеры – Махмуд Аббас и Биньямин Нетаньяху – в конференции участия не принимают. Последний охарактеризовал ее как «обман».