В МИД Франции сожалеют из-за отказа Путина посетить Париж

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что Париж сожалеет о решении президента РФ Владимира Путина не приезжать во французскую столицу для обсуждения ситуации в Сирии.

- Мы были готовы обсуждать с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, это то предложение, которое мы сделали... Я сожалею, поскольку мы хотели обсудить Сирию с Москвой, - заявил он в эфире радиостанции Europe 1. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ отменил свой визит в Париж, который планировался на 19 октября.