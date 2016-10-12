В МИД Франции сожалеют из-за отказа Путина посетить Париж
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что Париж сожалеет о решении президента РФ Владимира Путина не приезжать во французскую столицу для обсуждения ситуации в Сирии.
- Мы были готовы обсуждать с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, это то предложение, которое мы сделали... Я сожалею, поскольку мы хотели обсудить Сирию с Москвой, - заявил он в эфире радиостанции Europe 1. Об этом сообщает «Интерфакс».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ отменил свой визит в Париж, который планировался на 19 октября.
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