Во Франции скончался последний пилот «Нормандии-Неман»
Последний пилот эскадрильи «Нормандия-Неман» Гаэль Табюре кончался во Франции в возрасте 97 лет.
Первый вражеский самолет Табюре сбил вовремя первого боевого вылета. Всего на счету летчика пять сбитых самолетов противника. Пилот был награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, а также орденом Отечественной войны первой степени.
Ветеран будет похоронен 22 февраля на Лазурном берегу, где жил в последние годы, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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