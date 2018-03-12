Во Франции скончался модельер Юбер де Живанши
Основатель модного дома «Givenchу» Юбер де Живанши скончался во Франции на 92 году жизни в своем шато под Парижем.
По словам друга модельера, дизайнер умер во сне 10 марта.
В 1952 году, в возрасте 25 лет, он открыл собственный дом моды «Givenchy», став самым молодым из творцов высокой моды.
Среди его клиенток были первая леди США Жаклин Кеннеди и актриса Одри Хепберн, для которой он создал знаменитое черное платье, появившееся в фильме «Завтрак у Тиффани», сообщает Interfax.
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