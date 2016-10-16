Во Франции в результате обрушения балкона погибли четыре человека

В недавно построенном здании города Анже во Франции обрушился балкон. В момент происшествия на нем находилось около 10 человек.

В результате инцидента погибли четверо, еще не менее 11 ранены. Состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, сообщает ТАСС. По данному факту проводится проверка.

Причиной несчастного случая могла стать перегрузка сооружения, крепления балкона не выдержали нагрузку. Известно, что балкон находился на третьем этаже. Здание было недавно сдано в эксплуатацию. По предварительным данным, группа людей отмечала новоселье.