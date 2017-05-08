Во Франции протестуют недовольные победой Макрона

В Париже проходит акция протеста недовольных победой Эммануэля Макрона на президентских выборах.

В шествии, начавшемся с Площади республики, принимают участие несколько сотен человек. На данный момент митингующие дошли до бульвара Бомарше. Полиция выставила на их пути кордоны, передает РИА «Новости».

После провокации в отношении правоохранителей против манифестантов были применены резиновые пули и слезоточивый газ. Кроме того, силовикам удалось разделить протестующих на две группы.

Второй тур президентских выборов во Франции прошел 7 мая. Макрону удалось набрать более 66% голосов при явке избирателе в 75%.