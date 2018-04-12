Во Франции проходит выставка фоторабот Геннадия Падалки

В Российском центре науки и культуры в Париже открылась выставка фотографий российского космонавта Геннадия Падалки «Диалог: Земля – космос».

Все фото были сделаны Падалкой во время пребывания на орбите, где он провел в общей сложности 878 с половиной суток. Этот показатель является абсолютным мировым рекордом.

Открывавший выставку представитель Кубанского фотографического общества Николай Беденко выразил надежду, что работы Падалки станут напоминанием о первых покорителях космического пространства, передает РИА «Новости».