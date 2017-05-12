Во Франции продается особняк русской балерины Кшесинской

Во Французской Ривьере выставлен на продажу особняк русской балерины Матильды Кшесинской.

Имя владельца дома не называется, но известно, что это гражданин России.

Он планирует продать виллу «Villa Marizzina» примерно за 32,87 млн долларов. Площадь дома — более 1,6 тысяч кв. метров.

Владелец рассказал, что когда он купил особняк в 2010 году, тот был в плачевном состоянии. Реставрация дома длилась пять лет, проект предусматривал перестройку почти всего интерьера — рабочие оставили только стены дома и балюстраду с мраморной лестницей.

В итоге, владельцу удалось сохранить исторический облик виллы даже после реконструкции, отмечает РБК.

Матильда Кшесинская была балериной Мариинского театра в дореволюционной России. В 1921 году она стала супругой великого князя Андрея Владимировича.

В 1917 года они переехали из России во Францию на виллу «Villa Marizzina». Однако в 1929 году они были вынуждены продать дом, чтобы погасить долги балерины, накопленные из-за пристрастия к азартным играм.