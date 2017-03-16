МИД Франции призвал власти Украины прекратить транспортную блокаду Донбасса

Принятое 15 марта правительством Украины решение о запрете на движение транспорта в республики Донбасса вызывает серьезную обеспокоенность во Франции, поскольку оно противоречит Минским соглашениям и направлено на эскалацию конфликта. С таким заявлением выступил МИД Франции.

«Франция крайне обеспокоена принятым 15 марта решением правительства Украины о введении временной транспортной блокады на востоке страны. Мы призываем украинские власти сделать все возможное для снятия блокады железнодорожных путей в районе линии соприкосновения», — цитирует текст сообщения RT.

Ранее недоумение по поводу предпринятых Киевом шагов высказало также руководство Евросоюза.

В ДНР и ЛНР решение Совета национальной безопасности и обороны Украины назвали легализацией блокады Донбасса на государственном уровне.