Франции придется выплатить «Роскосмосу» 300-миллионный долг

Правительство Франции, уже успевшее забыть о проблемах с вертолетоносцами «Мистраль», вновь может получить тяжелый и дорогой скандал, связанный с невозможностью этой страны выполнить свои обязательства перед российской компанией.

На этот раз речь идет о 300 миллионах евро, которые заморожены на счетах компании Arianspace, которая так и не смогла передать эти деньги «Роскосмосу» за выполненные работы. Деньги были задержаны в исполнение решения международного арбитража по делу экс-акционеров ЮКОСа, которые требовали от России компенсации ущерба в размере 50 миллиардов долларов.

Есть ли шанс разрешить этот вопрос до того, как он превратится в очередной гордиев узел в российско-французских отношениях, ФБА «Экономика сегодня» спросила у доцента МГИМО Николая Топорнина. Ситуация, по мнению эксперта, дает крайне мало поводов для оптимизма. И, вероятность того, что Франция останется без «Союзов» достаточно велика.

- Я думаю, что этот вопрос носит юридический характер, «Роскосмосу» придется доказывать в судебном порядке, что необходимо эти деньги отдать. Конечно, позицию «Роскосмоса» можно понять: мы не будем поставлять вам оборудование, пока вы не погасите задолженность. Но если судебная система по умолчанию не принимает во внимание решение гаагского окружного суда, то придется обращаться во французский суд, чтобы разморозить эти деньги, - заявил Топорин.

С другой стороны, Франции не хочется усложнять ситуацию, - считает эксперт.

- Конечно, Франции не хочется осложнять ситуацию, но они, действительно, не могут отдать деньги просто волевым политическим усилием, отдав команду суду. Складывается патовая для «Роскосмоса» ситуация, и определенные издержки, безусловно, понесет и Франция, потому что тень от неисполнения решения падает на нее, - отметил доцент МГИМО.