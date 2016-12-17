Во Франции предъявили обвинения подозреваемым по делу о теракте в Ницце
Во Франции суд предъявил обвинения трем мужчинам, ранее задержанным по подозрению в подготовке теракта в Ницце.
По версии следствия, они могли оказать содействие в вооружении радикального исламиста Бухлеля, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP. В частности, их подозревают в связях с семьей албанцев, передавшей террористу оружие.
Теракт в Ницце произошел в июле текущего года. Жертвами нападения стали 80 человек, в том числе двое граждан России.
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