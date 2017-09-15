Во Франции предложили создать спецсуд для террористов
Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен высказалась за создания специального суда, который будет рассматривать дела террористов.
По ее мнению, это позволит эффективнее вести борьбу с данным явлением. Ле-Пен подчеркнула, что она и ее соратники, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, не считают терроризм обычным преступлением.
«Вероятно, должна существовать специальная юрисдикция. Почему не эквивалент бывшего суда государственной безопасности? Ведь терроризм – это акт войны», - заявила она в интервью изданию Le Parisien.
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