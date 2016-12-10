Во Франции предложили продлить режим ЧП на полгода

Правительство Франции предлагает в очередной раз продлить режим чрезвычайного положения в стране. Об этом заявил новый премьер-министр Бернар Казнев.

В кабмине считают, что режим ЧП должен действовать до середины июля 2017 года и ожидают одобрения этой инициативы парламентом. Депутаты нижней палаты и сенаторы должны будут обудить ее уже на следующей неделе, сообщает телеканал LCI.

Режим ЧП был введен в ноябре прошлого года, вскоре после парижских терактов, жертвами которых стали 130 человек. С тех пор срок его действия неоднократно продлялся.