Во Франции предложили продлить режим ЧП на полгода
Правительство Франции предлагает в очередной раз продлить режим чрезвычайного положения в стране. Об этом заявил новый премьер-министр Бернар Казнев.
В кабмине считают, что режим ЧП должен действовать до середины июля 2017 года и ожидают одобрения этой инициативы парламентом. Депутаты нижней палаты и сенаторы должны будут обудить ее уже на следующей неделе, сообщает телеканал LCI.
Режим ЧП был введен в ноябре прошлого года, вскоре после парижских терактов, жертвами которых стали 130 человек. С тех пор срок его действия неоднократно продлялся.
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