Во Франции потребовали лишить лицензии RT France

Ряд общественных деятелей во Франции настаивают на прекращении вещания филиала российского телеканала RT в стране.

С просьбой об отзыве лицензии у RT France они обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Оливье Шрамеку Активисты отметили, что в США RT заставили зарегистрироваться в качестве иноагента, в Великобритании обвинили в попытке разобщения народа, а в Испании – осудили за вмешательство во внутренние дела страны. Авторы послания, опубликованного одним из французских изданий заявили, что RT ретранслирует пропаганду Кремля, сеет раздор и ослабляет демократию.

Опасаясь «путаницы в умах и разобщения французов», активисты попросили отозвать лицензию у RT France «во имя сохранения гражданского мира», передает РИА «Новости».

Вещание во Франции телеканал начал 18 декабря. Его студия находится в пригороде Парижа.

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