Во Франции по подозрению в связях с ДАИШ задержана молодая пара

Двое молодых людей арестованы во французском городе Нуази-ле-Сек по подозрению в подготовке теракта. Известно, что задержанными являются 21-летний молодой человек и его 17-летняя беременная девушка.

По данным французских спецслужб, молодые люди с помощью мессенджеров поддерживали связь с находящимся в Сирии или Ираке французским радикальным исламистом Рашидом Касимом. Общение поддерживалось через мессенджер Telegram, позволяющий шифровать трафик, сообщает ТАСС.

Касима подозревают в причастности к целому ряду террористических атак. Ранее во Франции были задержаны шесть человек по подозрению в планировании терактов. Все они общались с Касимом через Telegram.

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