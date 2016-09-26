Во Франции пилоты неисправного самолета вылили в лес тонны керосина

Под Парижем пилоты компании Air France были вынуждены слить на лес десятки тонн керосина. Мера была вынужденной из-за неисправности судна.

Известно, что пассажирский Boeing выполнял рейс из Парижа. В воздухе экипаж обнаружил неполадку и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Для того, чтобы облегчить судно, им пришлось вылить на лес Фонтенбло топливо, сообщает РИА "Новости". О числе пассажиров на борту и характере поломки самолета не сообщается.

– Разрешать подобные процедуры – это скандал. Лес Фонтенбло в год посещают 10 миллионов человек. Это природная зона, которая находится под охраной государства, – заявил мэр города Фонтебло.