Во Франции ограбили дизайнерские склады на один миллион евро

Неизвестные вынесли со складов дизайнеров одежды и галантереи во Франции товары на сумму около одного миллиона евро.

Происшествие случилось в департаменте Валь-де-Марн на севере Франции. Среди украденной продукции были товары марок Louis Vuitton и Hermes. Кроме того, злоумышленники похитили ряд кожаных изделий, сообщает РИА "Новости".

Местные власти заявили, что это была кража со взломом. Преступление было совершено ночью. Проводится расследование.