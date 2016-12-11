Во Франции ограбили дизайнерские склады на один миллион евро
Неизвестные вынесли со складов дизайнеров одежды и галантереи во Франции товары на сумму около одного миллиона евро.
Происшествие случилось в департаменте Валь-де-Марн на севере Франции. Среди украденной продукции были товары марок Louis Vuitton и Hermes. Кроме того, злоумышленники похитили ряд кожаных изделий, сообщает РИА "Новости".
Местные власти заявили, что это была кража со взломом. Преступление было совершено ночью. Проводится расследование.
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