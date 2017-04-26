Во Франции нашли заброшенный автосалон LADA

На востоке Франции обнаружен заброшенный автосалон с машинами российского производства.

Соответствующие фото были опубликованы одним из пользователей соцсети Facebook в сообществе «Автомобильный Исторический портал». По его словам, автосалон находится неподалеку от города Макон.

Подписчики обратили внимание на отсутствие символики ЕС на номерных знаках машин, а также на наличие автомобилей LADA восьмой и девятой моделей, которые были сняты с производства еще в 1991 году.

Предполагается, что автосалон мог быть передан банку в счет погашения долгов, а кредитная организация так и не смогла реализовать автомобили.