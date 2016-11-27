Во Франции началось голосование во втором туре праймериз «Республиканцев»

Во Франции началось голосование во втором туре праймериз оппозиционной партии «Республиканцы».

Прошедший во второй тур Франсуа Фийон по итогам первого тура одержал уверенную победу, набрав 44,1 процента голосов.

Ален Жюппе занял второе место, набрав 28,6 процентов голосов.

Экс-президент Франции Николя Саркози получил только 20,7 голосов и не смог пройти во второй тур выборов.

Согласно опросам, кандидат от «Республиканцев» станет основным претендентом на победу на предстоящих во Франции президентских выборах, сообщает «Интерфакс».