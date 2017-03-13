Во Франции мошенники выдавали себя за пострадавших в терактах ради компенсаций

Во Франции пара мошенников предстанет перед судом за то, что выдавала себя за пострадавших в результате терактов с целью получения компенсаций.

Речь идет о мужчине и женщине (их имена не называются), проживающих в Каннах, уточняет издание The Local.

В первый раз они назвались пострадавшими от терактов в Париже в ноябре 2015 года. Им удалось получить компенсацию в размере 60 тысяч евро. На эти деньги пара приобрела автомобили, которые затем были перепроданы. Однако впоследствии мошенников разоблачили, заставили вернуть деньги и приговорили к шести и трем годам заключения соответственно с отсрочкой исполнения приговора.

Во второй раз аферисты попытались выдать себя за пострадавших при инциденте в Ницце в середине прошлого года. Суд над ними состоится в апреле. В случае признания виновными, они могут получить до 14 лет тюрьмы.

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