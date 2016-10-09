Во Франции могут находиться около 15 тысяч исламистов
Спецслужбы Франции утверждают, что на территории страны могут находиться до 15 тысяч исламистов. Треть из них представляют высокую угрозу для национальной безопасности.
Среди них – много подростков и молодых людей. Только в сентябре французская полиция задержала около десяти подростков в возрасте 14-15 лет, которые планировали устроить нападения с ножами на прохожих во имя джихада.
Спецслужбы признают, что пропаганда исламизма идет уже не в салафистских мечетях, как раньше, а в интернете, сообщает ТАСС.
Среди районов, наиболее населенных исламистами - Париж, Марсель, Ницца, а также северные регионы Франции на границе с Бельгией.
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