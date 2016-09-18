Во Франции госпитализирован Жак Ширак
В Париже госпитализирован бывший президент Франции Жак Ширак. По предварительным данным, у политика обнаружена инфекция легких.
– В ближайшие дни Жак Ширак будет оставаться в больнице, – рассказали родственники политика. Его доставили в в один из крупнейших госпиталей Парижа - Питье-Сальпетриер, сообщает ТАСС.
Жак Ширак почувствовал недомогание после поездки в Марокко. Политик отдыхает с семьей в Марокко традиционно каждый год. На сегодняшний день Жаку Шираку 84 года.
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