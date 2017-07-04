Во Франции двое мотоциклистов расстреляли прохожих

Во Франции двое неизвестных на мотоциклах открыли огонь по прохожим. Убит один человек и еще шестеро ранены.

Инцидент произошел на юге страны, в Тулузе. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих из них оценивается медиками как тяжелое, передает Nation News.

На месте происшествия работает полиция. Злоумышленникам удалось скрыться.