Во Франции двое мотоциклистов расстреляли прохожих
Во Франции двое неизвестных на мотоциклах открыли огонь по прохожим. Убит один человек и еще шестеро ранены.
Инцидент произошел на юге страны, в Тулузе. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих из них оценивается медиками как тяжелое, передает Nation News.
На месте происшествия работает полиция. Злоумышленникам удалось скрыться.
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