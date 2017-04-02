Во Франции девочек-подростков арестовали по подозрению в подготовке теракта

В Ницце задержали двух девушек-подростков 14 и 15 лет, которые предположительно готовили теракт.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в правоохранительных органах Франции. При обысках в квартирах задержанных были найдены улики, доказывающие, что подростки разрабатывали теракт.

Решение об их аресте было принято после допроса. Источник заявил: «На данной стадии мы еще не знаем, как далеко они продвинулись в своих приготовлениях». Имена и национальную принадлежность девочек не называют.

В феврале 2017 года во Франции были арестованы три девушки-подростка, которые переписывались с известным французским джихадистом Рашидом Кассимом. Кассим призывал их устроить теракт во Франции.