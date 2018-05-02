Во Франции арестовали более 100 участников беспорядков
Первомайская демонстрация в Париже закончилась массовыми беспорядками и арестами.
Во время шествия молодые люди, скрывавшие лица под масками, устроили погром – они разбивали витрины ресторанов и кафе, поджигали автомобили. Полиция применила против них водометы и слезоточивый газ. В итоге задержаны 280 человек, из которых 109 отправлены под стражу.
В настоящее время французские правоохранители разыскивают организаторов беспорядков, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
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