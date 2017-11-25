Франц Клинцевич заявил о готовности России создать военную базу в Судане
Россия готова создать военную базу в Судане в случае, если будет получено официальное предложение от суданской стороны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Он сказал: «Понятно, что решение о создании в Судане российской военной базы на Красном море будет принимать Владимир Путин как верховный главнокомандующий, но лично я не вижу причин, по которым Россия может отклонить предложение суданской стороны, если таковое последует».
Клинцевич подчеркнул, что военное присутствие России в Судане будет выполнять «исключительно стабилизирующую роль», передает «РИА Новости». Он также добавил, что с таким предложением к России могут впоследствии обратиться и другие страны.
Ранее президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу встретились с главой Судана Омаром аль-Баширом для решения вопроса о создании военной базы в Красном море. Президент Судана заявил, что это спасет Хартум от попыток США расколоть страну.
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