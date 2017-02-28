Франсуа Фийон высказался за отмену санкций в отношении РФ
Кандидат в президенты Франции от республиканской партии Франсуа Фийон высказался за отмену санкций в отношении РФ.
По его словам, Франции следует выступить с предложением отмены антироссийских санкций, так как они ведут к снижению доходов как французских сельских хозяев, так и других стран ЕС.
Говоря о тяжелом положении французских фермеров, Фийон указал на необходимость сократить на 40 миллиардов евро налоги и другие сборы.
При этом Фийон подчеркнул, что французская бюрократия и бюрократия ЕС мешают стране развиваться. Об этом сообщает ТАСС.
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