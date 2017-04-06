Франсуа Фийон: Я отменю все санкции против России
Французский политик от республиканской партии Франсуа Фийон собирается наладить дружеские отношения с Россией и в случае своей победы на президентских выборах, обещает отменить все санкции.
Сам Фийон уже озвучил свои планы не только общественности Франции, но и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, передает Nation-news.ru
По мнению Фийона, санкции не приносят никакого положительного результата. Из-за них только страдает сельское хозяйство как Франции, так и всей Европы.
Он собирается убедить Европу снять ограничительные меры с России.
Выборы президента Франции начнутся 23 апреля этого года.
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