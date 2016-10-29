Во Франкфурте-на-Майне неизвестный с ножом напал на прохожих
Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного или группы лиц в подземном переходе рядом с центральной площадью Франкфурта-на-Майне.
На место происшествия немедленно прибыла полиция и установила оцепление. Четверо пострадавших доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция не может с уверенностью сказать, совершил ли нападение один человек или группа лиц.
Есть и сообщения о том, что злоумышленнику удалось скрыться, передает РИА Новости.
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